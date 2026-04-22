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Pierre Sage fait mieux que Pep Guardiola et Luis Enrique
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 16:26

Pierre Sage fait mieux que Pep Guardiola et Luis Enrique

Pierre Sage fait mieux que Pep Guardiola et Luis Enrique

Pierre Sage qui devance son idole Pep Guardiola. Pas la peine de vous frotter les yeux, vous avez bien lu. À la lutte avec le Paris Saint-Germain dans la course au titre en Ligue 1 et fraîchement qualifié en finale de Coupe de France après la démonstration face à Toulouse (4-1) ce mardi soir, Pierre Sage réalise des prouesses depuis son arrivée à Lens l’été dernier . À tel point qu’il devance plusieurs grands coachs européens statistiquement .

Un monstre du ratio

Selon les données d’Opta, l’ancien coach de l’Olympique lyonnais et surtout du CS Belley a gagné 71% de ses matchs (24 victoires en 34 matchs toutes compétitions confondues) sur la saison 2025-2026 . C’est simple, dans le top 5 européen, seuls Vincent Kompany et Hansi Flick font mieux avec 85% de victoires pour le premier et 78% pour le second. Avec respectivement 69% et 68% de succès, Mikel Arteta et Pep Guardiola figurent derrière Pierre Sage .…

VM pour SOFOOT.com

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