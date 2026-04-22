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Liam Rosenior et Chelsea : bientôt la fin de l’aventure commune ?
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 16:56

Liam Rosenior et Chelsea : bientôt la fin de l’aventure commune ?

Liam Rosenior et Chelsea : bientôt la fin de l’aventure commune ?

Un pari perdu ? L’avenir s’assombrit au-dessus de la tête de Liam Rosenior. Le technicien anglais pourrait être démis de ses fonctions plus rapidement que prévu , selon les informations de RMC. Les dirigeants des Blues sont en réflexion sur la suite de l’aventure de l’ancien Strasbourgeois à la tête du club de Londres, notamment en raison des derniers résultats , de la réaction du groupe, mais surtout du climat général au Cobham Training Centre. L’éviction du principal intéressé dans les prochaines heures n’est pas à exclure.

🔴 Rosenior en danger à Chelsea. Le club l’a toujours soutenu mais les défaites, la réaction du groupe lors des derniers matchs (notamment contre Brighton) et le climat général conduisent les patrons des Blues à se poser sérieusement la question de se séparer du technicien… pic.twitter.com/xP87KFn5Ol…

TC pour SOFOOT.com

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