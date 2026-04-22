La taupe de Chelsea se cachait derrière les cheveux de Cucurella

La taupe avait des ciseaux. Il n’aura suffi que d’un seul barber pour que des informations confidentielles fuitent du vestiaire des Blues de Chelsea. En effet, les absences de Cole Palmer et João Pedro contre Brighton ont été annoncées sur X par le coiffeur de Marc Cucurella. Un post que le principal intéressé a supprimé, mais trop tard pour éviter une diffusion de grande ampleur. L’information a été confirmée quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre par Liam Rosenior, confirmant l’identité de la taupe.

🚨Cucurella’s barber leaked information about Palmer and João Pedro not playing yesterday 😭 (@TheAthleticFC) pic.twitter.com/FlsSn3JCCy…

TC pour SOFOOT.com