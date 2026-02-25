Pierre Sage et Lens déplorent un blessé pour plusieurs semaines

Un coup de ruban ne suffira pas pour Ruben. Touché au mollet face à l’AS Monaco (2-3), Ruben Aguilar manquera deux à trois semaines de compétition selon les dires de Pierre Sage en conférence de presse, qui a annoncé que « les nouvelles sont moins bonnes que prévu » . Le piston droit du RC Lens est en effet sorti à la 12 e minute, inquiétant le staff artésien. Plus de sang que d’or cette fois-ci.

Absent pour d’importants rendez-vous

Alors que le RC Lens a perdu la première place de Ligue 1 le week-end dernier, le Lensois est contraint de renoncer à plusieurs rencontres importantes. À commencer par le déplacement à Strasbourg, vendredi soir. L’international français manquera aussi le quart de finale de Coupe de France contre l’Olympique lyonnais ainsi que la réception de Metz en Ligue 1 le 8 mars (et potentiellement le déplacement à Lorient le 15 mars).…

SW pour SOFOOT.com