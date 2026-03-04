Pierre Sage espère toujours redevenir l'entraîneur de l'OL

Le costume lensois lui réussit pourtant très bien. Mais ça n’empêche pas Pierre Sage de continuer à manifester son amour pour l’OL , équipe qu’il a dirigé entre décembre 2023 et janvier 2025. Débarqué comme un malpropre du club lyonnais par John Textor il y a plus d’un an, le technicien de 46 ans va jusqu’à le clamer haut et fort en conférence de presse, à la veille de son retour au Groupama Stadium pour défier Lyon en quarts de finale de la Coupe de France. Jusqu’à continuer d’envisager un retour .

« Je pense que ce sera le cas un jour »

« Je suis Lyonnais, entraîneur lensois, sourit Sage. Je ne m’en cache pas, et ce sera comme ça toute ma vie. Entraîneur lensois je ne sais pas mais Lyonnais c’est sûr. » Interrogé quant à un potentiel retour sur le banc des Gones, Sage a donné une réponse des plus explicites : « Je pense que ce sera le cas un jour. » Ce mercredi, Corentin Tolisso avait tenu à saluer son ancien coach qui avait alors sorti Lyon de la deuxième partie de tableau en championnat pour aller accrocher une qualification européenne épique : « Il a fait de grandes choses. Il a sauvé le club » , avait souligné le capitaine lyonnais.…

TJ pour SOFOOT.com