 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les supporters de l'OL sanctionnés par la LFP
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 20:46

Les supporters de l'OL sanctionnés par la LFP

Les supporters de l'OL sanctionnés par la LFP

Mauvaise nouvelle pour les supporters lyonnais. Et en particulier pour les résidents du Virage Nord du Groupama Stadium , qui ne pourront prendre place dans leurs tribunes ce dimanche soir pour la réception du Paris FC. Une fermeture pour un match a été décidée ce mercredi par la LFP en raison de l’usage de fumigènes lors de la réception de Nice le 15 février dernier.

Une banderole adressée à la LFP et au CUP parisien pendant OL-Nice

Autre détail qui n’a pas échappé à la Ligue, cette banderole déployée pendant la rencontre où les coéquipiers de Corentin Tolisso l’ont emporté face aux Niçois (2-0), adressée au Collectif Ultra Paris, jugé beaucoup trop indulgent envers leur président Nasser Al Khelaïfi. « CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux ! » , avaient communiqué les BG87 dans leurs travées.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre Sage espère toujours redevenir l'entraîneur de l'OL
    Pierre Sage espère toujours redevenir l'entraîneur de l'OL
    information fournie par So Foot 04.03.2026 20:21 

    Le costume lensois lui réussit pourtant très bien. Mais ça n’empêche pas Pierre Sage de continuer à manifester son amour pour l’OL , équipe qu’il a dirigé entre décembre 2023 et janvier 2025. Débarqué comme un malpropre du club lyonnais par John Textor il y a plus ... Lire la suite

  • La programmation d’OM-Lille en suspens en raison des élections municipales
    La programmation d’OM-Lille en suspens en raison des élections municipales
    information fournie par So Foot 04.03.2026 18:57 

    Drôle d’ambiance sur la Canebière. Alors que la LFP a publié ce mercredi la programmation de la 27 e journée de Ligue 1 (du vendredi 20 au dimanche 22 mars), un point d’interrogation subsiste sur l’horaire d’OM-Lille , dont l’heure et la date seront fixés « dans ... Lire la suite

  • Six ans après sa bagarre à Mykonos, Maguire ne lâche pas l'affaire
    Six ans après sa bagarre à Mykonos, Maguire ne lâche pas l'affaire
    information fournie par So Foot 04.03.2026 18:47 

    C’est l’histoire d’un footballeur qui rentre dans un bar, puis dans un homme, puis dans un policier. Six ans après sa bagarre pendant ses vacances en Grèce, Harry Maguire continue de nier toute implication dans l’événement survenu à Mykonos . Ce mercredi se tenait ... Lire la suite

  • Le ligament de Rodrygo était touché depuis 2023
    Le ligament de Rodrygo était touché depuis 2023
    information fournie par So Foot 04.03.2026 18:37 

    Tout pour l’équipe jusqu’au bout. Alors que le Real Madrid a annoncé ce mardi la fin de saison de Rodrygo, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le journal The Athletic révèle toutefois que le Brésilien traînait déjà une vilaine déchirure ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank