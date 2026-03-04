Les supporters de l'OL sanctionnés par la LFP

Mauvaise nouvelle pour les supporters lyonnais. Et en particulier pour les résidents du Virage Nord du Groupama Stadium , qui ne pourront prendre place dans leurs tribunes ce dimanche soir pour la réception du Paris FC. Une fermeture pour un match a été décidée ce mercredi par la LFP en raison de l’usage de fumigènes lors de la réception de Nice le 15 février dernier.

Une banderole adressée à la LFP et au CUP parisien pendant OL-Nice

Autre détail qui n’a pas échappé à la Ligue, cette banderole déployée pendant la rencontre où les coéquipiers de Corentin Tolisso l’ont emporté face aux Niçois (2-0), adressée au Collectif Ultra Paris, jugé beaucoup trop indulgent envers leur président Nasser Al Khelaïfi. « CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux ! » , avaient communiqué les BG87 dans leurs travées.…

TJ pour SOFOOT.com