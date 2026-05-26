Pierre Sage donne son onze idéal des Bleus pour le Mondial

Il fallait forcément un ancien Lyonnais. Invité de RMC lundi soir pour participer à L’After Foot , Pierre Sage a livré le onze qu’il alignerait s’il enfilait la tunique bleue de Didier Deschamps pour le Mondial. Le technicien lensois a indiqué qu’il faudrait s’appuyer sur la force offensive des Bleus, « un système avec quatre joueurs offensifs, sûrement un 4-2-3-1 » . Ancien de la maison lyonnaise, Pierre Sage a reconnu qu’il ferait jouer son ex-poulain, Rayan Cherki, au poste de numéro 10, derrière le Ballon d’or Ousmane Dembélé. Sur les côtés : « Mbappé à gauche, Olise à droite. »

👀 @walidacherchour : "Quel serait ton 11 en tant que sélectionneur de l'EDF pour cette Coupe du monde ?" 🗣️ Pierre Sage : "Il faudrait un 4-2-3-1 avec Cherki derrière l'attaquant, Dembélé en pointe, Mbappé à gauche, Olise à droite..." pic.twitter.com/t3WT5BNELZ…

TC pour SOFOOT.com