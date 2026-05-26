L'Argentine privée de Messi et Martínez pour débuter le Mondial ?
Oye oye, les nouvelles viennent d’arriver. Sorti blessé dimanche contre Philadelphie, Lionel Messi ne serait pas trop gravement touché à trois semaines du Mondial. C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’Inter Miami par le biais d’un communiqué, indiquant que le capitaine de l’Albiceleste souffrait d’une « fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche » .
🩺 Injury Update presented by @BaptistHealthSF for Leo Messi. Details: https://t.co/NPZn2mE33V pic.twitter.com/Atg3JpAORd…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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