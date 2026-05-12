Pierre Sage défend Habib Beye

L’humilité du lauréat. Le roi des bancs Pierre Sage est reparti du Palais Brongniart avec le trophée UNFP du meilleur coach de la saison en Ligue 1. Juste avant de rentrer dans son ter-ter dans le chnord, l’architecte de la belle saison lensoise est repassé sur le tapis rouge pour parler, entre autres, de son ancien collègue … Habib Beye.

Entraîneur adjoint du franco-sénégalais en 2022-2023 au Red Star, Pierre Sage a salué les qualités de Beye lors de son passage chez le club audonien, désormais en course pour une promotion en Ligue 1. « Le Red Star est monté en Ligue 2 l’année où je suis parti. Ils sont montés sans moi. Habib et le reste du staff ont fait un travail extraordinaire. » …

MBC pour SOFOOT.com