L’entraîneur de Curaçao démissionne à quelques semaines du Mondial

Le retour du héros ? C’est une préparation assez spéciale que connaît Curaçao à quelques semaines du début du premier Mondial de son histoire. L’actuel sélectionneur Fred Rutten , arrivé en février, a quitté son poste après seulement deux rencontres officielles (deux défaites contre la Chine et l’Australie).

Selon le journal néerlandais De Telegraaf , l’ancien sélectionneur de la vague bleue, Dick Advocaat devrait faire son retour aux commandes , après avoir démissionné en début d’année pour s’occuper de sa fille, gravement malade. Un retour en grâce pour celui qui avait qualifié Curaçao pour la Coupe du monde il y a quelques mois.…

TC pour SOFOOT.com