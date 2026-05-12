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Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 10:21

Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG

Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG

Il faut savoir être bon perdant. La cérémonie des trophées UNFP a réservé quelques surprises, mais c’est sans doute celles-là que l’on attendait le moins. Les deux anciens Marseillais, Didier Drogba et Adil Rami, ont souhaité bonne chance aux joueurs du Paris Saint-Germain à quelques semaines de leur deuxième finale de Ligue des champions.

« Je voulais vraiment féliciter ce que font les joueurs parisiens pour le football français » , a déclaré l’illustre attaquant ivoirien avant d’ajouter : « Bon courage à vous pour cette deuxième finale, tout le meilleur. »

TC pour SOFOOT.com

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