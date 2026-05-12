Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG
Il faut savoir être bon perdant. La cérémonie des trophées UNFP a réservé quelques surprises, mais c’est sans doute celles-là que l’on attendait le moins. Les deux anciens Marseillais, Didier Drogba et Adil Rami, ont souhaité bonne chance aux joueurs du Paris Saint-Germain à quelques semaines de leur deuxième finale de Ligue des champions.
« Je voulais vraiment féliciter ce que font les joueurs parisiens pour le football français » , a déclaré l’illustre attaquant ivoirien avant d’ajouter : « Bon courage à vous pour cette deuxième finale, tout le meilleur. » …
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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