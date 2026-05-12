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Théo Hernandez dans la tourmente
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 09:57

Théo Hernandez dans la tourmente

Théo Hernandez dans la tourmente

Théo Hernandez enrichit son CV… En avril dernier, la Gazzetta dello Sport rapportait que le parquet de Milan ouvrait une enquête sur une société de « service après match » de luxe organisant des soirées pour ses clients . L’entreprise s’occuperait de réserver des boîtes de nuit, des hôtels, du gaz hilarant et des escortes âgées de 18 à 30 ans. Ce lundi soir, une archive vidéo a été publiée par Fabrizio Corona (influenceur/paparazzo du football italien), sur ce scandale. Théo Hernandez, alors joueur du Milan AC, apparait dans cet extrait.

L’autre ballon semble maîtrisé

Cette vidéo de 15 secondes montre l’ancien rossoneri dans une soirée avec une dizaine de femmes et quelques hommes dont son coéquipier Samu Castillejo. Les protagonistes consomment pour la majorité des ballons au protoxyde d’azote, un élément présent dans l’enquête du parquet de Milan. Des bouteilles d’alcool sont également posées sur la table basse.…

MBC pour SOFOOT.com

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