Pierre Sage a une semaine pour convaincre à Crystal Palace

Le rêve outre-Manche s’arrêtera quand ? Lourdement battu par Brighton ce week-end (5-0), Pierre Sage est de plus en plus menacé à la tête de Crystal Palace. Lui qui se sentait « honteux » après cette gifle aurait encore un peu de crédit auprès de sa direction , selon The Athletic.

Un siège qui vacille

Son début d’aventure dans le club londonien n’est pas celui escompté. Avec seulement 7 points récoltés en 7 journées de Premier League, Palace n’est pas à la ramasse, mais la dynamique n’est franchement pas fructueuse. Avec deux revers lors des deux matchs de la semaine, son équipe inquiète. Elle a encaissé 17 buts en championnat , ce qui en fait la pire défense de Premier League. Une défense qui doit composer avec les blessures de Chadi Riad et Takehiro Tomiyasu , la suspension de trois matchs du Français Axel Disasi après son carton rouge, et les départs de Marc Guéhi en janvier dernier et de Maxence Lacroix cet été.…

LT pour SOFOOT.com