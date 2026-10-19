Pierre Sage a une semaine pour convaincre à Crystal Palace
Le rêve outre-Manche s’arrêtera quand ? Lourdement battu par Brighton ce week-end (5-0), Pierre Sage est de plus en plus menacé à la tête de Crystal Palace. Lui qui se sentait « honteux » après cette gifle aurait encore un peu de crédit auprès de sa direction , selon The Athletic.
Un siège qui vacille
Son début d’aventure dans le club londonien n’est pas celui escompté. Avec seulement 7 points récoltés en 7 journées de Premier League, Palace n’est pas à la ramasse, mais la dynamique n’est franchement pas fructueuse. Avec deux revers lors des deux matchs de la semaine, son équipe inquiète. Elle a encaissé 17 buts en championnat , ce qui en fait la pire défense de Premier League. Une défense qui doit composer avec les blessures de Chadi Riad et Takehiro Tomiyasu , la suspension de trois matchs du Français Axel Disasi après son carton rouge, et les départs de Marc Guéhi en janvier dernier et de Maxence Lacroix cet été.…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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