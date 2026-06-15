Pierre Sage à Crystal Palace, c'est fait !

Secret de polichinelle. Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens (deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France), Pierre Sage s’est engagé, comme attendu, avec Crystal Palace ce lundi.

L’ancien coach de l’Olympique lyonnais, qui remplace Oliver Glasner, n’arrive pas seul puisqu’ il amène dans ses valises trois de ses adjoints : Jamal Alioui, Damien Della Santa et Sandy Guichard.…

TM pour SOFOOT.com