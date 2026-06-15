Le Cap-Vert créé le premier exploit du Mondial face à l'Espagne !

Héroïque ! Pour sa première participation à la Coupe du monde, le Cap-Vert a signé un exploit monumental, ce lundi, en tenant en échec les champions d'Europe espagnols (0-0). Chapeau.

Espagne 0-0 Cap-Vert

Le voilà, le premier 0-0 de cette Coupe du monde 2026. Il ne pouvait pas y avoir plus beau comme score nul et vierge : le Cap-Vert, novice dans un Mondial, qui accroche un point héroïque contre l’Espagne, championne d’Europe en titre (0-0). Sans Lamine Yamal au coup d’envoi, mais avec le Catalan pour la dernière demi-heure, la Roja a raté son entrée en matière. Ce n’est pas ce que l’on retiendra : chapeau, le Cap-Vert !

La Roja n’y arrive pas

Non, un match entre la 2 e et la 67 e nation du classement FIFA ne se joue pas en une seule mi-temps. C’est l’enseignement que nous livre le premier acte entre l’Espagne et le Cap-Vert. Timides offensivement et opposés à des Requins Bleus agressifs, les hommes de Luis de la Fuente ont bien du mal à s’approcher de la surface de Vozinha dans cette entame de partie. À la pause fraîcheur, pas encore de coup de chaud dans dans la surface de la sélection africaine.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com