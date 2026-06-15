Lyon recrute une nouvelle pépite algérienne
Encore un départ chez les Aiglons.
Pour le jour de ses 20 ans, Kaïl Boudache a reçu un beau cadeau : rejoindre l’Olympique lyonnais . Après avoir douché les espoirs de Saint-Étienne en étant buteur lors du match retour des barrages L1/L2 (4-1), l’ailier droit, en fin de contrat au Gym, a paraphé un contrat de cinq ans chez les Gones. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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