Les deux statistiques folles lors du nul entre l'Espagne-Cap-Vert

Grandiose. Lors du premier exploit de ce Mondial 2026, avec le match nul entre l’Espagne et le Cap-Vert (0-0), deux joueurs se sont particulièrement distingués.

Le gardien des Requins bleus, Vozinha , est devenu à 40 ans le portier le plus âgé à réaliser un clean-sheet pour sa première apparition en Coupe du monde . En grande forme, ce dernier a réalisé 7 arrêts , avec quelques parades décisives.…

TM pour SOFOOT.com