La Tunisie vire son sélectionneur... avant de rétropédaler ?

C’est tchao. Sabri Lamouchi n’est officiellement plus le sélectionneur de la Tunisie . La fédération tunisienne de football a démis de ses fonctions le technicien franco-tunisien ce lundi suite à la lourde défaite face à la Suède (5-1) pour son premier match dans la compétition. Entre-temps, cette dernière a rétropédalé en supprimant son post sur Instagram , mais il est impossible de savoir si cela indique ou non que Lamouchi reste finalement à son poste.

Si cela se confirme, petite statistique qui monte la rareté de la situation : la Tunisie n’est que la deuxième nation à changer d’entraîneur suite à son premier match dans une Coupe du monde après l’Écosse en 1954 (Opta).…

TM pour SOFOOT.com