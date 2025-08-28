 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pierre Lees-Melou : ce qui s'est passé à Brest reste à Brest
Après avoir été tout proche de rejoindre le Stade rennais au mercato hivernal 2024 puis l'Olympique lyonnais cet été, Pierre Lees-Melou quitte finalement le navire brestois pour rallier le Paris FC. Son départ marque la fin d'un chapitre pour le club breton, qui risque d'avoir énormément de mal à le remplacer.

Métronome du club de la cité du Ponant depuis trois saisons, malgré un exercice 2024-2025 plus délicat à cause de blessures, Pierre Lees-Melou a mis les voiles. Depuis plusieurs semaines, des bruits de couloirs envoyaient le milieu à Lyon, mais c’est finalement avec le Paris FC que « PLM » va s’engager. Si ce transfert n’a rien de surprenant, son départ, lui, risque de laisser un immense vide dans le milieu brestois.

Le phare brestois s’est éteint

En conférence de presse avant la rencontre face à Lens vendredi, son entraîneur Éric Roy, qui a acté à demi-mot le transfert, avait un sourire ému au moment d’évoquer son désormais ex-joueur : « Je retiens que c’est un joueur formidable, et aussi une personne différente, avec beaucoup de recul et d’autodérision, parce qu’il a quelque part une carrière différente… Je m’entendais très bien avec Pierre. C’était un joueur très important pour nous. » Il faut dire que Lees-Melou collait parfaitement à l’ADN du club breton : un homme simple, chambreur et sacrément humble malgré ses performances de haute volée lors de la saison 2023-2024, qui lui ont permis d’être dans le onze de l’année de la Ligue 1 et dans la discussion pour gratter une petite sélection avec l’équipe de France.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

