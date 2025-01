Pierre-Émile Højbjerg et Amine Harit absents de dernière minute face au Havre

L’Olympique de Marseille sans sa boussole.

À l’heure de voir ses hommes fouler la pelouse du Vélodrome pour la première fois en 2025 ce dimanche soir face au Havre, Roberto De Zerbi doit composer avec de petits pépins de dernière minute. L’Italien devra se passer d’un de ses plus fidèles soldats de la première partie de saison, à savoir Pierre-Émile Højbjerg , touché par un virus, et donc forfait inattendu. Il ne sera donc pas impossible de voir Adrien Rabiot redescendre plus bas sur le terrain pour aider Valentin Rongier, d’autant qu’ Amine Harit est lui aussi indisponible . Si la raison médicale n’est pas encore connue, RMC Sport explique qu’il s’agit bien d’un pépin physique, plutôt musculaire, et non d’une indisponibilité en raison d’un futur transfert à venir, alors que le Marocain pourrait partir en janvier. Autres absences : celle de Bamo Meïté, qui ne figure de toute façon plus dans les plans de RDZ, et pourrait lui aussi quitter Marseille très rapidement, mais aussi Pol Lirola, suspendu, et Geoffrey Kondogbia , touché au mollet gauche.…

AL pour SOFOOT.com