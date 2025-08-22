Pierre-Emile Højbjerg botte en touche sur l’affaire Rabiot-Rowe
Chacun son tour.
Après Roberto De Zerbi, c’est Pierre-Emile Højbjerg qui a été invité à s’exprimer en conférence de presse face aux journalistes ce vendredi. Et on peut dire que c’était loin d’être un cadeau pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, premier joueur à s’exprimer publiquement depuis la défaite face à Rennes (1-0) et la bagarre qui a suivi entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire marseillais.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer