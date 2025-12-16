Pierre-Emerick Aubameyang va manquer le début de la CAN
Les Panthères sans les griffes.
Blessé avec l’OM lors du match contre Monaco dimanche (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang est forfait pour son premier match avec le Gabon pour la CAN . L’attaquant de 36 ans avait été remplacé à la 86 e minute à cause d’une vilaine douleur à la cuisse lors de la rencontre face aux Monégasques.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
