« Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu
On salue l’inventivité.
À Old Trafford, lundi soir, en bordure du match nul contre Bournemouth (4-4), Jordan Mainoo-Hames, demi-frère de Kobbie, a dégainé un t-shirt personnalisé « Free Kobbie Mainoo » . Derrière la blague, une réalité : le milieu de terrain de Manchester United, formé au club, végète depuis plusieurs mois sur le banc de Ruben Amorim . Lundi, il a dû attendre l’heure de jeu pour faire son entrée.…
CM pour SOFOOT.com
