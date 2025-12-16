 Aller au contenu principal
Olivier Giroud : « Montpellier 2012, c’était un peu comme Leicester en 2016 »
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 11:34

Instant nostalgie pour Gigi.

Pour Olivier Giroud, le tremplin se nomme La Paillade . « Montpellier, ça a été le grand pas » , résume l’actuel Lillois chez SkySports. Champion de France en 2012 face au PSG fraîchement passé sous pavillon qatari, le MHSC réalise l’inattendu. « Les Parisiens étaient déjà très forts et c’était vraiment inattendu, un peu comme Leicester en 2016 » , compare l’attaquant, qui termine meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là . Une année charnière, entre explosion personnelle et reconnaissance nationale avec sa sélection à l’Euro 2012, qui fait définitivement basculer Giroud dans une autre dimension.

"My wife handed me the contract from her handbag at the Euros!" Olivier Giroud remembers when Arsene Wenger called him to sign for Arsenal in 2012 🤩✍️ pic.twitter.com/VDCuq1oscD…

MH pour SOFOOT.com

