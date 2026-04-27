Pierre Aristouy retrouve un banc

Alors que le FC Nantes se prépare à vivre sa descente en Ligue 2, son ancien coach Pierre Aristouy ira, lui, trois divisions plus bas. Direction le National 3 et l’USSA Vertou, club amateur de la région nantaise , actuellement huitième de son championnat.

Le choix du cœur

C’est via leurs réseaux sociaux que le club a officialisé la nouvelle ce lundi matin , avec une formule qui sent bon la sincérité : « Pierre a répondu favorablement, et avec enthousiasme, à la sollicitation du club. » …

EM pour SOFOOT.com