Les ultras du PSG évincent un de leur groupe pour la fin de saison

Les ultras du PSG évincent un de leur groupe pour la fin de saison

L’heure des sanctions. Selon les informations de RMC Sports , le groupe Parias Cohortis est exclu du Collectif Ultras Paris (CUP) jusqu’à la fin de la saison. En cause, le récent affrontement survenu ce samedi lors du déplacement à Angers. Ce groupe aurait été identifié à l’origine de ces incidents entre ultras du Paris Saint-Germain.

Responsable ?

Toujours selon les informations de RMC Sports, les abonnements des Parias (estimés à 80 membres) sont suspendus jusqu’à la fin de la saison . Cependant, leur retour pourrait se faire sous deux conditions : le retrait de ses éléments les plus violents ainsi qu’un changement de sa position dans la tribune Auteuil. Les relations entre les groupes de la tribune Auteuil connaissent de nombreuses tensions cette saison. Déjà en février, une altercation aux abords du Parc des Princes avait concerné les Parias Cohortis.…

AR pour SOFOOT.com