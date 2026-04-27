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Et si Beraldo au milieu était une solution durable ?
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 14:12

Et si Beraldo au milieu était une solution durable ?

Et si Beraldo au milieu était une solution durable ?

Un but, une passe décisive, des transversales et ouvertures millimétrées… Face à Angers ce samedi soir, Lucas Beraldo a survolé les débats. Repositionné en sentinelle par Luis Enrique, l’habituel défenseur central incarne une nouvelle solution intéressante dans l’entrejeu parisien. Une nouvelle idée révolutionnaire du coach espagnol ?

Il y a eu Ousmane Dembélé, qui a glané le Ballon d’or quelques mois seulement après son repositionnement dans l’axe de l’attaque parisienne. Il y a eu Warren Zaïre-Emery, replacé latéral droit et brillant par son activité en l’absence d’Achraf Hakimi. Maintenant, c’est au tour de Lucas Beraldo de profiter des inspirations du « profesor » Luis Enrique. Et si le Brésilien allait à son tour soulever le Graal individuel au Théâtre du Châtelet en octobre prochain ?

Un repositionnement qui arrange tout le monde

On n’en est pas là mais ce replacement de Lucas Beraldo apparaît davantage comme une solution de secours presque inespérée et subie qu’un choix total de Luis Enrique. Avec la blessure de Vitinha le retour progressif de Fabian Ruiz et sa volonté de faire souffler ses cadres João Neves et Warren Zaïre-Emery en vue du sprint final en Ligue des champions, l’Asturien était à court de solutions dans l’entrejeu et a été contraint de faire monter l’international auriverde d’un cran pour le positionner en numéro 6, devant la charnière centrale. Brillant face à Angers (0-3) avec un but, une passe décisive pour Mayulu et même une avant-dernière passe décisive sur l’ouverture du score de Lee, Beraldo se plaît dans son nouveau rôle. « Mon meilleur match avec Paris ? Peut-être. À ce poste, c’est mon meilleur match , a réagi le numéro 4 parisien à l’issue de la rencontre. Je me sens très bien, le coach m’a donné de la confiance pour jouer ici. Les joueurs aussi. À ce poste, c’est facile, tu es plus libre, on fait beaucoup de rotations. »

Vincent Miffon pour SOFOOT.com

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