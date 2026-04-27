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Après le logo, l'OM voit changer le nom de son stade
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 15:03

Après le logo, l'OM voit changer le nom de son stade

Après le logo, l'OM voit changer le nom de son stade

Décidément, l’OM transforme tout (sauf ses occasions) en cette fin de saison. Après l’annonce contestée du changement de logo, c’est le Vélodrome qui verra évoluer son naming à la fin de la saison. Selon les informations de RMC , le groupe Orange et l’Olympique de Marseille ont acté la fin de leur collaboration , et ce, malgré des discussions engagées entre les deux parties. Un travail collectif de plus de 10 ans qui vivra son crépuscule en juin.

Un futur investissement coûteux

Selon les informations de Ici Provence , le contrat avec Orange rapportait jusqu’à deux millions et demi d’euros par an à l’OM. Une somme qui devrait largement augmenter pour le prochain groupe qui posera ses valises dans le volcan marseillais. À l’annonce de la fin de cette aventure, Orange a déclaré être satisfait du partenariat entre les deux entités.…

TC pour SOFOOT.com

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