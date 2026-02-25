Pierre Achille Webo : « Il faut qu’il y ait un avant et un après Vinicius Jr-Prestianni»

« Why you said n***o ? » En 2020, il devenait un des symboles de la lutte contre le racisme dans le football après ce « n***o » prononcé à son encontre par un arbitre lors de PSG-Basaksehir en Ligue des champions. Plus de cinq ans après, Pierre Achille Webo, aujourd'hui entraîneur-adjoint à l'USL Dunkerque, revient sur les événements de Benfica-Real Madrid. Et espère enfin une bascule.

Comment avez-vous vécu cet épisode entre Vinicius Jr et Gianluca Prestianni ?

Que ça vienne d’un professionnel, d’un collègue, parce que nous sommes tous des collègues, c’était quelque chose de très frustrant. Et le dire et le faire avec cette lâcheté de masquer la bouche, c’est ce qui m’a un peu intrigué… C’était très triste car ça m’a rappelé l’épisode que j’ai traversé… (Gianluca Prestianni) , c’est un jeune footballeur (20 ans) , il a tout son avenir devant lui. Et qu’aujourd’hui, il traite un collègue ainsi… Vous savez, le slogan du football de nos jours, de la FIFA c’est : « Le football pour tout le monde. » Et à l’UEFA, le slogan aussi tourne autour du respect, pour la plus grande compétition qu’est la Ligue des champions. Franchement, vu la réaction de Vinicius et le témoignage de Mbappé, je pense qu’il faut des sanctions très sévères.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com