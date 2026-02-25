 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pierre Achille Webo : « Il faut qu’il y ait un avant et un après Vinicius Jr-Prestianni»
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 11:39

Pierre Achille Webo : « Il faut qu’il y ait un avant et un après Vinicius Jr-Prestianni»

Pierre Achille Webo : « Il faut qu’il y ait un avant et un après Vinicius Jr-Prestianni»

« Why you said n***o ? » En 2020, il devenait un des symboles de la lutte contre le racisme dans le football après ce « n***o » prononcé à son encontre par un arbitre lors de PSG-Basaksehir en Ligue des champions. Plus de cinq ans après, Pierre Achille Webo, aujourd'hui entraîneur-adjoint à l'USL Dunkerque, revient sur les événements de Benfica-Real Madrid. Et espère enfin une bascule.

Comment avez-vous vécu cet épisode entre Vinicius Jr et Gianluca Prestianni ?

Que ça vienne d’un professionnel, d’un collègue, parce que nous sommes tous des collègues, c’était quelque chose de très frustrant. Et le dire et le faire avec cette lâcheté de masquer la bouche, c’est ce qui m’a un peu intrigué… C’était très triste car ça m’a rappelé l’épisode que j’ai traversé… (Gianluca Prestianni) , c’est un jeune footballeur (20 ans) , il a tout son avenir devant lui. Et qu’aujourd’hui, il traite un collègue ainsi… Vous savez, le slogan du football de nos jours, de la FIFA c’est : « Le football pour tout le monde. » Et à l’UEFA, le slogan aussi tourne autour du respect, pour la plus grande compétition qu’est la Ligue des champions. Franchement, vu la réaction de Vinicius et le témoignage de Mbappé, je pense qu’il faut des sanctions très sévères.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thierry Henry dégomme l'Inter et le foot italien
    Thierry Henry dégomme l'Inter et le foot italien
    information fournie par So Foot 25.02.2026 12:31 

    Clinique, comme autrefois. Après la défaite et l’élimination de l’Inter Milan face aux pêcheurs de Bodø/Glimt en barrages de Ligue des champions, Thierry Henry s’est permis de fustiger les finalistes de l’édition 2025 ainsi que le football italien au micro de CBS ... Lire la suite

  • Deux groupes de supporters du PSG privés de barrage retour
    Deux groupes de supporters du PSG privés de barrage retour
    information fournie par So Foot 25.02.2026 12:07 

    « Paris SG, tous ensemble on chantera ». Tous, pas vraiment : le Collectif Ultras Paris devrait se présenter sans deux de ses groupes ce soir pour le match retour contre Monaco. La faute à une bagarre entre les Parias Cohortis et les Urban Paris vendredi dernier ... Lire la suite

  • Xavi pour remplacer Regregui au Maroc ?
    Xavi pour remplacer Regregui au Maroc ?
    information fournie par So Foot 25.02.2026 11:52 

    Le plan B a de la gueule. Walid Regragui aurait présenté sa démission de son poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas il y a plusieurs semaines mais son départ n’a toujours pas été officialisé à ce jour. Mieux : la fédération marocaine de football a encore démenti ... Lire la suite

  • Un ancien international du XV de France rejoint un club de Ligue 1
    Un ancien international du XV de France rejoint un club de Ligue 1
    information fournie par So Foot 25.02.2026 11:52 

    Ca fait plaisir de revoir cette vieille branche d’Olivier. 89 sélections avec l’équipe de France, deux Grands Chelems remportés dans le tournoi des cinq Nations, deux autres dans celui des six, Olivier Magne n’a pas besoin de prouver grand chose en termes d’expérience ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank