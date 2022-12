Pic de consommation électrique en France : quel a été le rôle des voisins européens?

Malgré l'épisode de froid et de forte consommation, le signal EcoWatt tant évoqué en ce début d'hiver est resté "vert". Pour compléter sa production électrique, la France a pu compter sur de l'énergie complémentaire en provenance de l'étranger.

Un pic de plus de 82 GW a été atteint à 19h ( AFP / DAMIEN MEYER )

Le système électrique a "surmonté" lundi le premier pic de consommation de l'hiver en sollicitant "tous les moyens de production disponibles" et l'aide des pays européens, explique à l'AFP le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE.

Avec un pic de plus de 82 GW à 19h, la journée de lundi avait valeur de test. Mais tandis que la France grelotte, le signal de la plateforme d'alerte EcoWatt est resté vert lundi et le restera toute la semaine, a expliqué à l'AFP Jean-Paul Roubin, directeur exécutif clients et opération du système électrique de RTE.

La capacité énergétique française a été renforcée par des apports de l'étranger. "Cette production disponible en France a été complétée par les importations: jusqu'à 7 GW à 9h et autour de 5,8 GW à 19h (en solde net), ce qui reste très loin des capacités maximales (entre 13 et 15 GW), a ainsi indiqué le responsable de RTE. "On a importé en net des pays frontaliers et une partie est repartie vers l'Angleterre au moment où elle a eu besoin d'électricité. Mais RTE a toutefois réduit de moitié ses exports vers le Royaume-Uni" , précise t-il.

Nombre de jours de disponibilité, d'arrêt ou d'indisponibilité partielle des réacteurs du parc nucléaire français en 2022 ( AFP / )

"Pour la troisième fois en 2022 (après les 20 et 25 juillet), on a activé entre 9h et 10h un mécanisme de contrats d'assistance mutuelle avec l'Italie, la Belgique et la Suisse pour obtenir 1,25 GW d'imports supplémentaires. Cet ensemble a permis de couvrir la consommation et d'avoir des marges suffisantes pour ne pas avoir à placer lundi en signal orange sur EcoWatt, ni aucune journée de la semaine", ajoute t-il encore.

"Tous les moyens à notre disposition ont été suffisants et nous n'avons pas eu à recourir aux mesures d'urgence: l'interruptibilité (coupure volontaire des grands industriels), la baisse de tension et, le moyen ultime, signalé par une alerte rouge: le délestage".

Quant aux perspectives pour les prochaines semaines, "il n'y a pas de risque de signal orange ou rouge" d'ici la fin de l'année. "Les températures se radoucissent et l'activité économique va diminuer avec le début des vacances, la consommation va baisser. En outre, l'ensemble des gestes contribuent à la sécurisation du système électrique avec une baisse observée de la consommation d'électricité qui s'approche de 10%", assure RTE.