Le fonds souverain norvégien sort de six entreprises liées à la Cisjordanie et à la bande de Gaza

Le drapeau norvégien flotte sur un bâtiment à Oslo

Le fonds souverain de la Norvège, le plus grand fonds d'investissement au monde, a déclaré lundi avoir décidé d’exclure de son portefeuille six entreprises liées à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, à la suite d’une revue de ses investissements en Israël.

Le fonds, qui pèse 2.000 milliards de dollars, n’a pas nommé les entreprises concernées mais a indiqué que leur identité, ainsi que les raisons précises de chaque exclusion, seraient rendues publiques une fois les désinvestissements achevés.

Cette annonce intervient après un examen urgent lancé ce mois-ci à la suite d’informations selon lesquelles le fonds avait pris une participation dans un groupe israélien de moteurs d’avions fournissant des services aux forces armées israéliennes, notamment la maintenance d'avions de chasse.

Le conseil du fonds en charge de l'éthique, sur lequel s'appuient les décisions d'exclusion des portefeuilles, a indiqué qu'il continuerait à évaluer les entreprises israéliennes chaque trimestre.

Le fonds souverain norvégien a par ailleurs cédé séparément des participations dans plusieurs autres entreprises qui ne faisaient pas partie de la revue, à la suite d’une décision prise la semaine dernière de ne conserver que des participations dans des sociétés israéliennes incluses dans son indice de référence.

Au 14 août, le fonds détenait 19 milliards de couronnes (1,59 milliard d'euros) investis dans 38 entreprises cotées en Israël, soit 23 sociétés en moins depuis le 30 juin.

Ce nombre devrait encore diminuer une fois réalisés les six désinvestissements fondés sur des critères éthiques, a-t-il précisé.

Le fonds avait déjà annoncé lundi dernier qu’il mettait fin aux contrats avec ses trois gestionnaires d’actifs externes chargés d’une partie de ses investissements en Israël.

