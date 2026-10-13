Philippines : plus qu'un seul chef d'accusation retenu contre la vice-présidente Duterte

La vice-présidente philippine Sara Duterte à Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille, le 11 septembre 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

La cour en charge de la procédure de destitution de Sara Duterte a accepté mardi la demande du parquet d'abandonner deux chefs d'accusation contre la vice-présidente des Philippines, ne retenant plus qu'un seul à son encontre, pour enrichissement illicite.

Les procureurs, qui ont annoncé vendredi l'abandon du chef d'accusation de corruption, ont demandé mardi à ce que les poursuites pour détournement de fonds et les menaces de mort proférées à l'encontre du président Ferdinand Marcos Jr. soient également écartées.

"Les chefs d’accusation n°1, 3 et 4 ne feront plus partie de l’acte d’accusation (...) et ne seront pas soumis aux membres de la cour pour un vote ou pour une décision en condamnation ou en acquittement", a déclaré le sénateur et président de séance Francis Escudero, en approuvant la motion.

Cette décision inattendue des procureurs, intervenue au 39e jour du procès, fait suite à plusieurs semaines de présentation des chefs d’accusation désormais rejetés.

Le procureur général Gerville Luistro a déclaré à la cour que cette décision allégerait la tâche de la cour et accélérerait la conclusion du procès, qui a débuté le 6 juillet.

L'avocate principale de la défense, Sheila Sison, a qualifié cette décision de "totalement injuste", soulignant que les procureurs avaient déjà fait comparaître 14 témoins à la barre pour présenter des éléments de preuve à charge contre la vice-présidente.

Une condamnation, même si elle ne repose que sur le seul chef d'accusation restant, pourrait entraîner la destitution et l'inéligibilité de Sara Duterte, mettant ainsi fin à ses ambitions de devenir présidente en 2028.

Le mois dernier, le Sénat, composé de 24 sièges, a approuvé un seuil de votes plus bas pour la déclarer coupable, ce qui pourrait faciliter sa destitution.

Les sénateurs ont décidé que le verdict de culpabilité aux deux tiers, exigé par la Constitution et rendu par "tous les membres du Sénat", ne s’appliquait qu’à ceux "en mesure de participer".

Malgré sa mise en accusation par la Chambre des représentants, la vice-présidente reste largement en tête dans les sondages pour l’élection présidentielle, selon les sondages.