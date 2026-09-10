Philippines: l'incendie d'un ferry fait cinq morts et des dizaines de disparus

Cette photo fournie par la garde côtière philippine, prise le 9 septembre 2026 et reçue le 10 septembre 2026, montre des pêcheurs bénévoles venant en aide aux survivants du ferry qui a pris feu au large de Palawan, dans l'ouest des Philippines ( Philippine Coast Guard (PCG) / - )

Au moins cinq personnes sont mortes et 86 autres portées disparues après l'incendie d'un ferry dans l'ouest des Philippines, près d'un site touristique de la province de Palawan, ont annoncé les garde-côtes jeudi matin.

Un feu s'est déclaré mercredi soir à bord du June Aster, à environ 2,2 kilomètres du rivage, d'après les garde-côtes, qui ont fait savoir que cinq corps sans vie avaient été ramenés à terre.

Une vidéo fournie par cette même source montre le navire entièrement en proie aux flammes.

Sur la page Facebook du maire de Coron - la station touristique à proximité -, des centaines de personnes ont laissé des commentaires pour tenter d'obtenir des nouvelles d'amis, de membres de leur famille ou même d'un chien.

"Nous avons encore 87 personnes portées disparues", a fait savoir la capitaine des garde-côtes Noemi Cayabyab sur une radio locale jeudi matin. Depuis, les sauveteurs ont dit avoir secouru une personne supplémentaire.

Avant celui-ci, la capitaine avait fait savoir que 38 passagers et quatre membres d'équipage avaient pu être secourus. Cent trente-quatre personnes - passagers et membres d'équipage - figuraient sur le manifeste du bateau.

Cette capture d'écran d'une vidéo diffusée par la Garde côtière philippine, réalisée le 9 septembre 2026 et reçue le 10 septembre 2026, montre le ferry qui a pris feu au large de Palawan, dans l'ouest des Philippines ( Philippine Coast Guard (PCG) / - )

Les opérations de secours se poursuivent, notamment pour éteindre le feu, selon les garde-côtes.

D'après les données transmises par le site en ligne MarineTraffic, le June Aster était parti de Manille, la capitale des Philippines, pour relier Coron, un voyage de quelque 430 km.

Les naufrages sont fréquents aux Philippines, un archipel où les liaisons sont parfois assurées par des bateaux ne répondant pas à toutes les normes de sécurité.

Fin janvier, le naufrage du Trisha Kerstin 3, un ferry qui assurait la liaison entre l'île de Mindanao et l'île de Jolo, dans le sud-ouest des Philippines, avait fait au moins 52 morts.

En 2023, sur cette même liaison, l'incendie d'un autre ferry avait causé la mort de 31 passagers.