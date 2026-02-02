Daniel Bravo, autopsie d'un sexisme ordinaire

Daniel Bravo a été suspendu temporairement par Bein Sports à la suite de sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC-OM. Faut-il se réjouir de cette sanction, ou faudra-t-il regretter qu’en 2026 un tollé médiatique et sur les réseaux sociaux soit nécessaire pour obtenir une décision aussi minimaliste ?

« J’ai informé Daniel Bravo ce matin de sa suspension à effet immédiat, décision qu’il comprend parfaitement. Il regrette évidemment profondément ses propos et a appelé Gaëtane pour s’en excuser. » Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de Bein Sports, n’a néanmoins pas précisé la durée de cet éloignement des antennes. Il ne pouvait guère faire moins, car pour une fois le sexisme n’est pas totalement passé crème.

🤦‍♂️ Daniel Bravo au sujet de Gaétane Thiney. « Elle est pas très attentive... On dirait pas qu'elle parle tactique, mais plutôt lingerie. » Une réaction @florenthouzot, on sait que vous êtes actif sur X !!!pic.twitter.com/h3SfqdS6i3…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com