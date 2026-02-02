 Aller au contenu principal
Leipzig récupère un flop de Premier League
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 12:43

Le mal du pays ? Comme l’a annoncé le RB Leipzig ce lundi, le jeune Brajan Gruda, 21 ans, fait son retour en Bundesliga prêté par Brighton jusqu’à la fin de la saison. Arrivé seulement à l’été 2024 en Premier League, après un transfert de plus de 30 millions d’euros en provenance de Mayence, Gruda n’a toutefois pas réussi à s’y imposer durablement. Cette saison, il a certes pris part à 18 des 24 rencontres de championnat, mais le plus souvent en tant que remplaçant . À Leipzig, l’objectif est clair : engranger du temps de jeu et retrouver du rythme .

