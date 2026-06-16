Philippe Diallo s'exprime sur le silence des Bleus à propos de la détention de Christophe Gleizes

#FreeGleizes. Invité sur France Inter ce mardi matin, Philippe Diallo s’est exprimé à propos du silence des stars du foot français , à propos de la détention de Christophe Gleizes depuis près d’un an en Algérie. « Je ne veux pas m’exprimer au nom de ces joueurs, il leur appartient de parler ou de ne pas parler et quand je le fais, je le fais aussi pour eux » , considère-t-il.

« Dans la liberté d’expression, il y a aussi la liberté de ne pas s’exprimer »

Si le patron de la 3F a reconnu que c’était parce que ce n’était pas politique qu’il a souhaité que la Fédération s’engage , il a ensuite avancé que « dans la liberté d’expression, il y a aussi la liberté de ne pas s’exprimer » . Ces derniers mois, le président de la fédération a pris la parole à plusieurs reprises sur le sujet, appelant à la mobilisation pour réclamer la libération de Christophe Gleizes. Ce lundi, Didier Deschamps a à son tour apporté son soutien à notre ami et journaliste, à la veille de l’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du monde.…

NB pour SOFOOT.com