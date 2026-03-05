Philippe Christanval s’engage à Sarcelles pour les municipales 2026

Sarcelles et lui. Philippe Christanval semble toujours très attaché à la ville du Val-d’Oise où il a grandi puisque l’ ancien défenseur central s’est affiché auprès de François-Xavier Valentin (ex-Horizons), conseiller municipal d’opposition et candidat aux élections municipales de mars 2026.

Un « terrain d’excellence » plutôt qu’un commissariat

Ce dernier a pour projet d’éviter la construction d’un commissariat en lieu et place du terrain… Philippe Christanval . « On veut absolument lutter contre ce projet et permettre aux jeunes de continuer de jouer au foot, continuer de jouer sur ce terrain mythique » , a expliqué l’homme politique. Ce dernier veut ainsi placer le commissariat à un autre endroit de la ville et faire du stade « un terrain d’excellence, avec une pelouse hybride, une petite tribune » .…

EL pour SOFOOT.com