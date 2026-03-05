Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Crystal Palace fait sombrer Tottenham
information fournie par So Foot•05/03/2026 à 23:35
Crystal Palace fait sombrer Tottenham
Tottenham 1-3 Crystal Palace
Buts : Solanke (34
e
) pour les Spurs // Sarr (SP 40
e
, 45
e
+7), Larsen (45
e
) pour les Eagles
Pour son retour à Lyon, Pierre Sage a longtemps que son plan était parfait pour faire tomber l'OL, mais les Rhodaniens ont rattrapé un retard de deux buts au forceps, grâce à une entrée de grand garçon du jeune Rémi Himbert. Aux tirs au but, Lens s'en est finalement ...
Lire la suite
Après avoir brillamment réussi son tir au but face à un Gerónimo Rulli chambreur, Pape Demba Diop lui a rendu la pareille en faisant le signe Jul, célèbre rappeur marseillais. Une fois la défaite de l’OM contre Toulouse en quarts de Coupe de France actée, le joueur ...
Lire la suite
Sarcelles et lui. Philippe Christanval semble toujours très attaché à la ville du Val-d’Oise où il a grandi puisque l’ ancien défenseur central s’est affiché auprès de François-Xavier Valentin (ex-Horizons), conseiller municipal d’opposition et candidat aux élections ...
Lire la suite
La double peine. Auteur d’un tacle en retard sur Charles Vanhoutte, Pablo Pagis a été expulsé en fin de première période du quart de finale entre Lorient et Nice (0-0, 5-6 TAB). Un geste qui ne lui ressemble pas tellement, mais qui peut s’expliquer par une autre ...
Lire la suite
