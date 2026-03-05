information fournie par So Foot • 05/03/2026 à 23:35

Crystal Palace fait sombrer Tottenham

Tottenham 1-3 Crystal Palace

Buts : Solanke (34 e ) pour les Spurs // Sarr (SP 40 e , 45 e +7), Larsen (45 e ) pour les Eagles

Expulsion : Van de Ven (38 e ) pour Tottenham …

EL pour SOFOOT.com