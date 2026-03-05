Lens fauche les rêves lyonnais
Pour son retour à Lyon, Pierre Sage a longtemps que son plan était parfait pour faire tomber l'OL, mais les Rhodaniens ont rattrapé un retard de deux buts au forceps, grâce à une entrée de grand garçon du jeune Rémi Himbert. Aux tirs au but, Lens s'en est finalement sorti et peut désormais rêver d'une fin de saison parfaite.
Lyon 2-2 (4 TAB 5) Lens
Buts : Yaremchuk (67 e ), Himbert (90 e +4) pour l’OL // Thauvin (23 e ), Sima (45 e +1) pour les Sang et Or
Expulsion : Masuaku (64 e ) pour Lens …
Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com
