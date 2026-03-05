 Aller au contenu principal
Le Toulousain Pape Demba Diop victime d’insultes racistes après sa célébration Jul
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 22:32

Après avoir brillamment réussi son tir au but face à un Gerónimo Rulli chambreur, Pape Demba Diop lui a rendu la pareille en faisant le signe Jul, célèbre rappeur marseillais. Une fois la défaite de l’OM contre Toulouse en quarts de Coupe de France actée, le joueur de 22 ans a été victime de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux.

À la suite de la rencontre d’hier soir, Pape Demba Diop a été la cible de messages racistes sur ses réseaux sociaux. L’ensemble du club et de sa communauté tiennent à lui exprimer leur plein soutien face à ces attaques intolérables et totalement inadmissibles. Notre institution… pic.twitter.com/LlBWRIsiBj…

EL pour SOFOOT.com

