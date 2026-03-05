 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pablo Pagis victime d’une commotion avant son carton rouge
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 22:11

Pablo Pagis victime d’une commotion avant son carton rouge

Pablo Pagis victime d’une commotion avant son carton rouge

La double peine. Auteur d’un tacle en retard sur Charles Vanhoutte, Pablo Pagis a été expulsé en fin de première période du quart de finale entre Lorient et Nice (0-0, 5-6 TAB). Un geste qui ne lui ressemble pas tellement, mais qui peut s’expliquer par une autre action survenue quelques minutes plus tôt.

Forfait pour le match du week-end

En effet, le meneur de jeu des Merlus avait subi un choc avec Antoine Mendy et en serait sorti avec une commotion cérébrale , d’après son entraîneur Olivier Pantaloni. « Le protocole est en place, il est à l’arrêt complet. On fera des tests au bout d’une semaine pour savoir s’il pourra reprendre » , a-t-il expliqué en conférence de presse, ce jeudi, d’après des propos rapportés par Le Télégramme .…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Crystal Palace fait sombrer Tottenham
    Crystal Palace fait sombrer Tottenham
    information fournie par So Foot 05.03.2026 23:35 

    Tottenham 1-3 Crystal Palace Buts : Solanke (34 e ) pour les Spurs // Sarr (SP 40 e , 45 e +7), Larsen (45 e ) pour les Eagles Expulsion : Van de Ven (38 e ) pour Tottenham … EL pour SOFOOT.com

  • Lens fauche les rêves lyonnais
    Lens fauche les rêves lyonnais
    information fournie par So Foot 05.03.2026 23:29 

    Pour son retour à Lyon, Pierre Sage a longtemps que son plan était parfait pour faire tomber l'OL, mais les Rhodaniens ont rattrapé un retard de deux buts au forceps, grâce à une entrée de grand garçon du jeune Rémi Himbert. Aux tirs au but, Lens s'en est finalement ... Lire la suite

  • Le Toulousain Pape Demba Diop victime d’insultes racistes après sa célébration Jul
    Le Toulousain Pape Demba Diop victime d’insultes racistes après sa célébration Jul
    information fournie par So Foot 05.03.2026 22:32 

    Après avoir brillamment réussi son tir au but face à un Gerónimo Rulli chambreur, Pape Demba Diop lui a rendu la pareille en faisant le signe Jul, célèbre rappeur marseillais. Une fois la défaite de l’OM contre Toulouse en quarts de Coupe de France actée, le joueur ... Lire la suite

  • Philippe Christanval s’engage à Sarcelles pour les municipales 2026
    Philippe Christanval s’engage à Sarcelles pour les municipales 2026
    information fournie par So Foot 05.03.2026 22:13 

    Sarcelles et lui. Philippe Christanval semble toujours très attaché à la ville du Val-d’Oise où il a grandi puisque l’ ancien défenseur central s’est affiché auprès de François-Xavier Valentin (ex-Horizons), conseiller municipal d’opposition et candidat aux élections ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank