Modeste hausse du pétrole dans l'attente de plusieurs rapports sur le marché

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Les prix du pétrole progressent légèrement lundi, dans l'attente d'éclaircissements sur le marché avec la publication de plusieurs rapports, dont ceux de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), attendus en milieu de semaine.

Vers 09H50 GMT, le baril de WTI nord-américain gagnait 1,04% à 60,37 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 0,94% à 64,23 dollars.

Cette petite hausse s'inscrit, selon les analystes de DNB, dans la lignée de celle de vendredi, qui faisait suite au retrait par la société suisse de négoce en énergie Gunvor de sa proposition de reprendre des actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, à la suite d'un commentaire sur X du Trésor américain.

"Tant que Poutine poursuivra ces tueries insensées, la marionnette du Kremlin, Gunvor, ne recevra jamais de licence pour opérer", avait écrit le Trésor sur X.

Cette décision signale "une position potentiellement plus stricte sur l’application des sanctions visant le pétrole russe", écrivent les analystes de DNB.

Les investisseurs sont cependant tournés vers la publication en milieu de semaine de plusieurs rapports dont celui, mensuel, de l'Opep, ainsi que le très attendu World Energy Outlook de l'AIE sur les perspectives mondiales pour l'énergie.

L'Opep, qui a récemment annoncé une pause dans l'augmentation de la production entre janvier et mars, "devrait apporter davantage de clarté: va-t-elle tenter de fixer un prix plancher ou continuer à laisser les prix baisser afin de gagner des parts de marché?", interroge Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

L'analyste souligne au passage que la hausse des prix est aussi "probablement favorisée par les données encourageantes sur l'inflation en Chine", qui a enregistré un rebond surprise, desserrant provisoirement l'étau déflationniste après deux mois de baisse.

La fin possible de la paralysie budgétaire aux États-Unis peut aussi faire monter les prix du pétrole, alimentant l'espoir que les conséquences économiques de cette situation s'atténuent.