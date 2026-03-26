"Phénoménal"... mais encore insuffisant : MBDA a doublé sa production de missiles en deux ans

En première ligne du sursaut européen en matière d'armement, le leader continental des missiles et systèmes de missiles produit notamment les Aster et Storm Shadow, projetés en pleine lumière par la guerre en Ukraine.

Un stand MBDA au salon du Bourget, en juin 2025 (illustration) ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"On est dans une montée en puissance extraordinaire". Le PDG du missilier européen MBDA Éric Béranger a déclaré jeudi 26 mars que la production de missiles, utilisés en Ukraine et dans la guerre du Golfe, avait doublé en deux ans mais juge que cette "montée en puissance" "ne suffit pas".

"Entre 2023 et 2025, on a multiplié par deux l'ensemble de notre production de missiles. C'est quelque chose de phénoménal pour un outil industriel", a dit M. Béranger sur Radio Classique .

"On a multiplié par quatre la production de Mistral annuelle. Les Aster qui sont extrêmement utiles, l'année dernière, on en a livré cinq fois plus que ce qui était prévu. L'année prochaine, on va en livrer encore deux fois plus que tout ça. Donc, on est dans une montée en puissance extraordinaire", a énuméré le PDG de MBDA. Toutefois, "ça ne suffit pas", a-t-il affirmé.

En conséquence, le groupe a doublé ses investissements pour les porter à 5 milliards d'euros sur les cinq prochaines années.

Le dirigeant a expliqué que depuis ce qu'il qualifie de "changement d'époque" et d'entrée dans le "monde de la force brutale", l'entreprise n'attendait pas les commandes. "Nous commençons à fabriquer, à approvisionner les composants avant même d'avoir des contrats", a-t-il précisé.

Théâtres d'opérations multiples

MBDA fabrique tout le spectre des missiles -- air-air comme Meteor ou MICA , air-sol comme Storm Shadow, de défense aérienne comme Aster (les deux derniers largement utilisés en Ukraine), antinavire Exocet et la composante nucléaire aéroportée.

Dans la guerre en cours dans le Golfe, l'Iran utilise par milliers des drones Shahed, engin de longue portée de conception iranienne doté de quelques dizaines de kilogrammes d'explosifs. Leur coût est incomparablement moins élévé que celui des missiles et canons utilisés pour les intercepter et les abattre.

Parmi les missiles utilisés, figurent des MICA produits par MBDA. "Il faut également garder à l'esprit que quand un MICA détruit un Shahed, il va éviter la destruction d'équipements qui coûtent eux-mêmes extrêmement cher et encore plus, va sauver des vies humaines. Donc oui, il y a cette question de proportion entre les deux et oui, il faut trouver des solutions plus économes pour traiter ces menaces mais n'oublions pas quand même qu'à la fin, l'objet fait le travail qui lui était demandé", a justifié M. Béranger.

MBDA emploie 19.000 salariés principalement en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. En 2025, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros.