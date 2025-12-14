Cristiano Ronaldo bientôt au cinéma ?

Une après-carrière à la Éric Cantona ?

Après Paul Pogba dans Quatre Zéros, un autre joueur en activité pourrait se retrouver au cinéma dans les prochains mois. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Cristiano Ronaldo. Et CR7 voit grand pour ses débuts au cinéma puisqu’il pourrait apparaître dans le prochain Fast and Furious qui devrait sortir en 2027. C’est Vin Diesel – acteur vedette de la série – qui a vendu la mèche en postant une photo avec le Portugais avec comme légende : « Tout le monde me demandait s’il ferait partie de la mythologie Fast… Je dois vous dire qu’il en fait partie. Nous avons écrit un rôle pour lui… »…

SO pour SOFOOT.com