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Pétrole: l'AIE "prête" à un autre déstockage "si nécessaire" après une demande du Japon
information fournie par AFP 25/03/2026 à 08:12

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avant une réunion à Tokyo le 25 mars 2026 ( POOL / Yuichi YAMAZAKI )

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avant une réunion à Tokyo le 25 mars 2026 ( POOL / Yuichi YAMAZAKI )

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'est dit mercredi "prêt" à mettre en place un nouveau déstockage de pétrole "si et quand ce sera nécessaire", au 26e jour de la guerre au Moyen-Orient qui fait flamber les prix des hydrocarbures.

Ces déclarations de Fatih Birol ont été faites en réponse à une demande de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi de se "préparer à mettre en oeuvre" une telle opération coordonnée, lors de leur rencontre à Tokyo.

L'AIE a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses pays membres débloqueraient 400 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves pour atténuer l'impact de la guerre au Moyen-Orient, la plus importante opération jamais réalisée par l'institution.

Il reste "encore une quantité importante de pétrole dans nos stocks", a toutefois affirmé M. Birol.

"80% de nos réserves sont toujours là. Ces 400 millions de barils ne représentaient que 20% de nos stocks", a-t-il déclaré.

"Si et quand cela sera nécessaire, nous sommes prêts (...) mais j'espère vraiment que ce ne sera pas nécessaire."

"Le monde est confronté à une grave menace pour la sécurité énergétique, mais l'Agence internationale de l'énergie est prête à jouer son rôle essentiel de gardienne de la sécurité énergétique mondiale", a-t-il ajouté.

Le Japon dépend du Moyen-Orient pour 95% de ses importations de pétrole.

En décembre, les réserves stratégiques de pétrole de l'archipel, étatiques et privées, s'élevaient à plus de 400 millions de barils, représentant 254 jours de consommation nationale.

Le pays a commencé la semaine dernière à déstocker l'équivalent de 15 jours de réserves pétrolières détenues par des acteurs privés et commencera jeudi à puiser dans les stocks gouvernementaux.

Le Japon veut également puiser dans des réservoirs d'un dispositif de stockage conjoint de pétrole brut opéré sur le sol nippon avec l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Koweït.

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