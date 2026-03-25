 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le coût des pique-niques sous les cerisiers en fleurs au Japon a augmenté de 25% depuis 2020, selon un économiste
information fournie par AFP 25/03/2026 à 10:41

Une femme se prend en photo devant un cerisier en fleurs à Kawasaki, au Japon, le 24 mars 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Une femme se prend en photo devant un cerisier en fleurs à Kawasaki, au Japon, le 24 mars 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Depuis des siècles, les Japonais célèbrent l'arrivée du printemps par des pique-niques sous de majestueux cerisiers aux délicates fleurs roses et blanches, symboles du pays, mais le coût de cette tradition a bondi de 25% depuis 2020, selon un économiste.

Soit bien plus rapidement que l'indice général d'inflation, notamment en raison de la flambée des prix du sucre, de l'huile et du poulet.

Hideo Kumano, économiste en chef de l'Institut de recherche Dai-ichi Life, l'affirme dans son dernier rapport, où il établit un "indice de floraison des cerisiers", basé sur la moyenne pondérée des prix de 14 produits alimentaires et boissons populaires pour les fêtes.

Ce rapport, daté de mardi, paraît alors que les cerisiers du Japon devraient atteindre leur pleine floraison début avril.

Des millions de Japonais se réuniront alors, comme le veut la tradition, pour des pique-niques en plein air qui peuvent durer jusqu'en soirée, afin de manger et de boire sous les cerisiers en fleurs.

Un femme promène son chien sous un cerisier en fleurs à Kawasaki au Japon, le 24 mars 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Un femme promène son chien sous un cerisier en fleurs à Kawasaki au Japon, le 24 mars 2026 ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

L'indice regroupe les prix des en-cas les plus populaires: les onigiri (boulettes de riz), les plateaux-repas, les sushis à emporter, le pain, le poulet frit, les brochettes de poulet grillé, les confiseries, les brioches sucrées, les chips, le thé, les sodas, la bière, le vin et les cocktails en canette.

La vitesse de progression de cet indice spécialisé a largement dépassé celle de l'indice des prix à la consommation, qui a augmenté de 12,2% depuis 2020, écrit Kumano.

La flambée des prix de tous les produits, du sucre aux emballages en plastique, a contribué à la hausse de l'indice. Le prix du poulet a également augmenté en raison de la hausse du coût des aliments pour animaux, comme le maïs et le soja, explique-t-il.

La hausse des prix du pétrole, récemment accentuée par la guerre en Iran, a également contribué à l'augmentation du coût des biocarburants, dont la canne à sucre est utilisée pour leur fabrication, précise Kumano.

Si la hausse actuelle des prix du pétrole se poursuit, les prix des pâtisseries et des chips augmenteront encore, a-t-il averti.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 11:11

    On propose des carottes et des pommes de terre en baromètre de l'économie mondial.Peut-être que cet article est destiné à éveiller la conscience d'un ver de terre.Peut-être y a t'il un message cacher du style achetez ou vendez l'action bidule. Ou, tout simplement d'une indicible bêtise.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank