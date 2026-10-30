Petr Čech passe une tête à la Route du Rhum

Ce sont les poissons du port qui ont dû être contents. L’ancien gardien du Stade rennais et légende de Chelsea, Petr Čech, a pointé son nez à Saint-Malo pour inaugurer le bateau d’un de ses compatriotes, Milan Kolacek, premier navigateur tchèque à prendre le départ de la Route du Rhum. Il a respecté la coutume en cassant une bouteille de champagne sur la coque du navire, sans gants…

Petr Čech n’a pas oublié le Stade rennais

La dernière fois qu’on l’a aperçu dans la région, il venait d’en prendre trois contre le Stade rennais alors qu’il portait les couleurs d’Arsenal en 2019. Ancien de la maison rouge et noire entre 2002 et 2004, le gardien casqué d’1,96 mètre est toujours resté attaché à la région, et notamment à Saint-Malo : « J’ai toujours une connexion avec la Bretagne parce que j’ai vécu deux années spéciales avec le Stade rennais. (…) On est à Saint-Malo, où j’ai passé beaucoup de temps avec ma famille, avec les gens qui venaient me rendre visite à Rennes. (…) Ici, c’est très familier » , a-t-il rappelé au média local Le Pays Malouin .…

LT pour SOFOOT.com