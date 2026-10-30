François Ruffin défend Kylian Mbappé
Ruffin parle d’histoire. Présent sur le plateau de BFM TV au micro d’Apolline de Malherbe ce vendredi, François Ruffin était interrogé sur la polémique autour de Kylian Mbappé en Chine .
Le candidat à la prochaine élection présidentielle est monté au créneau pour défendre la star, non sans deviser sur quelques notions historiques. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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