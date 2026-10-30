Fabian Hürzeler, que la jeunesse surpasse

Machine à gagner depuis le début de la saison en Premier League, Brighton a surtout la particularité d'être entraîné par un coach, Fabian Hürzeler, de 33 ans. Un âge qui l'empêche de passer inaperçu mais qui n'a pas empêché l'homme de construire son succès en suivant ses propres méthodes.

En France, écouter la jeunesse n’est pas vraiment à la mode. Mais en Angleterre, l’histoire n’est pas la même. Pour cause, c’est bien un homme de 33 ans qui commence à se faire une belle place à la table des coachs bankable de Premier League : Fabian Hürzeler. Le jeune trentenaire tient fermement les rênes d’une équipe de Brighton & Hove Albion, troisième de Premier League avant d’affronter Manchester City ce dimanche, ce qui le place forcément dans le viseur de plus grosses écuries en quête de rebond comme Manchester United, pour le moment éconduit.

Il faut dire que plusieurs caractéristiques le distinguent de ses collègues. Outre son âge, qui ferait de lui seulement le quatrième joueur le plus âgé de son effectif, derrière Lewis Dunk, Pascal Groß et Jason Steele, le coach allemand se démarque aussi par sa façon de se positionner aux antipodes du management agressif et du data coaching, même dans un effectif aux 23 nationalités différentes. En septembre dernier, Hürzeler expliquait à Gary Lineker dans le très pointu podcast The Rest Is Football , les questions qui lui venaient à l’esprit avant de recruter un joueur : « Nous faisons beaucoup de recherches à propos des caractères […] On pose des questions aux anciens coachs, mais également aux familles. Par exemple, pour savoir comment un Gary se comporte à la maison lorsqu’il est sous pression ». Derrière cette petite blague, se cache surtout la marque de fabrique d’un homme qui apporte un peu de soleil dans la grisaille de Brighton.…

Propos recueillis par ABS, sauf mentions.

Par Arsène Belgodère - Soria pour SOFOOT.com