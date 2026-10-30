La folle théorie de Younès Belhanda sur la panenka ratée de Brahim Díaz
Une histoire sans fin. La finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, disputée en janvier dernier, est digne d’un scénario Netflix : des Sénégalais qui quittent le terrain, une panenka manquée, une victoire sur tapis vert du Maroc, en attendant la décision du TAS fin novembre.
Rien de tel pour voir fleurir quelques théories conspirationnistes selon lesquelles Brahim Díaz aurait fait exprès de louper son penalty pour ne pas faire gagner son équipe sur une décision polémique. C’était déjà fou, mais la théorie de Younès Belhanda l’est encore plus : Díaz aurait ainsi prévenu Édouard Mendy qu’il allait tenter une panenka .…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer