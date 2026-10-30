La folle théorie de Younès Belhanda sur la panenka ratée de Brahim Díaz

La folle théorie de Younès Belhanda sur la panenka ratée de Brahim Díaz

Une histoire sans fin. La finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, disputée en janvier dernier, est digne d’un scénario Netflix : des Sénégalais qui quittent le terrain, une panenka manquée, une victoire sur tapis vert du Maroc, en attendant la décision du TAS fin novembre.

Rien de tel pour voir fleurir quelques théories conspirationnistes selon lesquelles Brahim Díaz aurait fait exprès de louper son penalty pour ne pas faire gagner son équipe sur une décision polémique. C’était déjà fou, mais la théorie de Younès Belhanda l’est encore plus : Díaz aurait ainsi prévenu Édouard Mendy qu’il allait tenter une panenka .…

LP pour SOFOOT.com